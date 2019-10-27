Suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı başlatılan protestolarını yasanın iptal edilmesinin ardından farklı taleplerle sürdüren gruplar, sabah saatlerinde kent merkezindeki Taipo Rıhtım Parkı'nda toplandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Hong Kong polisinin eylemlerde orantısız güç kullanmasını eleştiren protestocular ile eylemi kontrol etmek üzere bölgeye sevk edilen polis ekipleri arasında arbede çıktı.

"Gangster polisler!" diye sloganlar atan gruba müdahale eden polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Hong Kong'daki protestolar

Hong Kong yönetimi, "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Tasarının Hong Kong'un özerk yönetim yapısını ve yargı bağımsızlığını zedeleyerek kenti Çin merkezi yönetiminin güdümüne sokacağını düşünen muhalefet, haziran başında kentte büyük kitle protestoları başlatmıştı.

Protestoların gittikçe şiddetlenmesi üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin kesilmemesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu. Tasarı 23 Ekim'de resmen geri çekilmişti.

Tasarının geri çekilmesinin ardından protestocular demokratik reform talepleriyle eylemlerine devam ediyor. Protestocular, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Hong Kong hükümeti, protesto eylemlerine müdahalede bulunan polis memurlarının kişisel bilgilerinin internet ve sosyal medya üzerinde paylaşılarak hedef gösterilmesi ve hakarete uğramasını engellemek üzere Yüksek Mahkemeden bu tip paylaşımlara kısıtlama getirme yetkisi talep etmişti. Mahkeme dün verdiğini kararla hükümetin talebini kabul etmişti.

Kaynak: AA