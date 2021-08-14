Zambiya Devlet Başkanı seçimlerinde iktidar partisi adayı Edgar Lungu ile muhalif lider Hakainde Hichilema arasında kıran kırana yarış devam ediyor.

Zambiya Seçim Komisyonu, ülkenin 156 seçim bölgesinden 15’inin seçim sonuçlarını açıkladı. Muhalif lider Hakainde Hichilema 171 bin 604 oyla önde, iktidar partisi adayı ve mevcut Devlet Başkanı Edgar Lungu ise 110 bin 178 oyla ikinci geldi.

Sonuçların, cuma akşamı açıklanması bekleniyordu. Ancak yüksek katılım ve bir bölgenin sonucuna yapılan itiraz sonucunda sayım uzadı ve bir gün gecikmeli olarak açıklandı.

8 milyon seçmen sandık başına gitti

Afrika’nın ikinci en büyük bakır üreticisi Zambiya’da yaklaşık 8 milyon seçmen devlet başkanı, parlamento üyeleri ve bölge konseylerini seçmek için 12 Ağustos’ta sandık başına gitmişti.

İktidar partisi Yurtsever Cephe (PF), 2011 seçimlerinde "daha az vergi, daha fazla gelir ve iş" sloganıyla iktidarı devralmıştı.

Lungu ise PF'nin adayı olarak girdiği 2016 seçimlerini, rakibi Hichilema'ya karşı az bir oy farkıyla kazanmıştı.

Varlıklı bir iş insanı olan ve daha önce girdiği 5 seçimden de mağlup ayrılan Hichilema, bu seçimde favori aday olarak öne çıkıyordu.

