Küresel internet erişimini izleyen Netblocks'tan yapılan açıklamada, bugün sosyal medya platformları Twitter, Facebook, Instagram ile mesajlaşma uygulamalarının, Zambiya'daki birden fazla internet sağlayıcısı tarafından kısıtlandığının tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, kısıtlamaların çevrim içi bilgi akışını sınırlandırarak seçimlerin şeffaflığına gölge düşürdüğü kaydedildi.

Seçimlere yoğun katılım

Zambiya Seçim Komisyonuna kayıtlı 8 milyon seçmen, saat 06.00'dan itibaren 12 bin seçim noktasında oy kullandı.

Yerel basın, erken saatlerden itibaren oy verme noktalarında uzun kuyruklar oluştuğunu ve Zambiyalıların seçimlere yüksek katılım gösterdiğini ifade etti.

Devlet başkanlığı seçiminde, iktidar partisi Yurtsever Cephenin (PF) adayı ve mevcut Devlet Başkanı Edgar Lungu, muhalif Ulusal Kalkınma İçin Birleşik Partisinin (UPND) adayı Hakainde Hichilema'ya karşı yarışıyor.

Zambiyalılar, bu seçimde devlet başkanının yanı sıra 156 milletvekili ile 117 bölge konseyi üyesini seçiyor.

Lungu ve Hichilema

PF, 2011 seçiminde "daha az vergi, daha fazla gelir ve iş" sloganıyla iktidara gelmişti.

Lungu ise PF'nin adayı olarak girdiği 2016 seçimini, iş adamı rakibi Hichilema'ya karşı az bir oy farkıyla kazanmıştı.

Daha önce girdiği 5 seçimden de mağlup ayrılan Hichilema, bu seçimde favori aday olarak öne çıkıyor.

Ülkedeki seçimler, başta Afrika Birliği, Avrupa Birliği ile İngiliz Milletler Topluluğunun gözlemcileri olmak üzere uluslararası gözlemciler tarafından takip ediliyor.