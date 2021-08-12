Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 21:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD Kabil Büyükelçiliğindeki personeli için asker gönderiyor
[Fotoğraf: AA]
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil Büyükelçiliğindeki personelinin önemli bir bölümünü tahliye etmek için asker gönderileceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, basın brifinginde, Afganistan'da Taliban'ın askeri ilerleyişi, şiddet ve istikrarsızlığın artmasından derin endişe duyduklarını ve bu nedenle Kabil'deki büyükelçilik personelinin sayısını önemli ölçüde azaltma kararı aldıklarını söyledi.
Ülkedeki güvenlik durumunu değerlendirdikten sonra Afganistan'da "çekirdek bir diplomatik kadro" bırakacaklarını belirten Price, "Önümüzdeki haftalarda Savunma Bakanlığı, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na (tahliye için) geçici olarak askeri personel gönderecek." dedi.
ABD'den "acilen ülkeyi terk edin" çağrısı
ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, Afganistan'daki vatandaşlarına güvenlik riski nedeniyle ülkeden derhal ayrılmaları çağrısı yaptı.
Etiketler: ABD Afganistan Son Dakika
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