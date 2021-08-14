14 Ağustos 1974’te Kıbrıslı Türkler tarihlerinin en büyük acılarından birini yaşadı.

Rum askerlerinin desteklediği EOKA teröristleri; Atlılar, Muratağa ve Sandallar köylerinde 126 sivili katlederek toplu mezarlara gömdü.

Şehitler katledilişlerinin 47’nci yılında törenle anıldı.

Muratağa-Sandallar Şehitliği'ndeki törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner katılırken, Türkiye'yi de Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri temsil etti.

Tatar, 3 köyde yaşananların dünyanın gördüğü en feci katliamlardan biri olduğuna dikkati çekerek, "Bu katliamlar bir daha yaşanmasın diye 1960 anlaşmaları ile kazandığımız hakları korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz.” dedi.

Ersin Tatar, "Yapılan bütün bu mücadelede Kıbrıs Türk halkının ayrı bir halk olduğu ve dolayısıyla ayrı bir halk olarak egemenliğimizin kabul edilmesi var olan egemenliğimizin kabul görmesiyle Kıbrıs'ta adil, kalıcı, sürdürülebilir bir anlaşmaya acak iki devletli temelinde ulaşabileceğimizi söylemekteyiz." şeklinde konuştu.

Törende şehitler için dualar okunurken, tören şehit yakınlarının kabirlere çiçek bırakmasıyla son buldu.