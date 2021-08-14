Hint-Tibet Sınır Gücü (ITBF) sözcüsü Vivek Kumar Pandey, bugün itibarıyla göçük altında kalan 23 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Kinnaur kentindeki bir otoyolda 11 Ağustos’ta heyelan meydana gelmişti.

[Fotoğraf: Reuters]

Düşmeye devam eden kayaların arama kurtarma çalışmalarını engellediğini belirten yetkililer, 12 Ağustos’ta toprak altında kalan 13 kişinin öldüğü bilgisini paylaşmıştı.

Himaçal Pradeş’te temmuzda meydana gelen heyelanlarda 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Muson yağmurları nedeniyle sel ve toprak kaymaları

Eyaletin bazı bölgelerinde son haftalarda görülen şiddetli yağışlar çok sayıda bölgede toprak kaymasına neden oldu.

Hindistan'ın batı bölgelerini etkisi altına alan muson yağmurları nedeniyle birçok bölgede, seller ve toprak kaymaları hayatı olumsuz etkiliyor.