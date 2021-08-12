Zambiya Seçim Komisyonuna kayıtlı 8 milyon seçmen saat 06.00'dan itibaren 12 bin seçim noktasında oyunu kullanmaya başladı.

Devlet başkanı seçiminde, iktidar partisi Yurtsever Cephe'nin (PF) adayı ve mevcut Devlet Başkanı Edgar Lungu, muhalif Ulusal Kalkınma için Birleşik Partisi'nin (UPND) adayı Hakainde Hichilema'ya karşı yarışacak.

Zambiyalılar, devlet başkanının yanı sıra 156 milletvekili ile 117 bölge konseyi liderini seçecek.

Lungu ve Hichilema

PF, 2011 seçimlerinde "daha az vergi, daha fazla gelir ve iş" sloganıyla iktidarı devralmıştı.

Lungu ise PF'nin adayı olarak girdiği 2016 seçimlerini, rakibi Hichilema'ya karşı az bir oy farkıyla kazanmıştı.

Varlıklı bir iş insanı olan ve daha önce girdiği 5 seçimden de mağlup ayrılan Hichilema, bu seçimde favori aday olarak öne çıkıyor.

Seçimler, başta Afrika Birliği, Avrupa Birliği ile İngiliz Milletler Topluluğunun gözlemcileri olmak üzere uluslararası gözlemcilerce takip edilecek.