Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 12:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da turistleri taşıyan helikopter göle düştü
[Fotoğraf: AP]
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka bölgesinde düşen "Mi-8" tipi helikopterde 16 kişiden 8'i kurtarıldı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, turistleri taşıyan "Mi-8" tipi helikopter, Kamçatka'daki Kuril Gölü'ne düştü.
Olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, helikopterde bulunan 3'ü mürettebattan olmak üzere 16 kişiden 8'i kurtarıldı. Kayıp olan 8 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Etiketler: Rusya
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