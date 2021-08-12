Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 Perşembe 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AP
Yunan adası açıklarında İngiliz yatı battı
[Grafik: TRT Haber]
İngiliz bandıralı bir yat, Yunanistan'ın Milos adası açıklarında battı. Yattaki yolcular kurtarıldı.
Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklama göre, İngiliz bandıralı bir yat, Milos adası açıklarında battı.
Yattaki 17 yolcu, tekne ve helikopterlerle düzenlenen operasyonda kurtarıldı.
Batan yatın uzunluğunun yaklaşık 30 metre olduğu, olayın nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı.
Etiketler: İngiltere Yunanistan
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