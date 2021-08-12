Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklama göre, İngiliz bandıralı bir yat, Milos adası açıklarında battı.

Yattaki 17 yolcu, tekne ve helikopterlerle düzenlenen operasyonda kurtarıldı.

Batan yatın uzunluğunun yaklaşık 30 metre olduğu, olayın nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı.