İsrail’de sosyal medya ağlarının kötü kullanımıyla mücadele için kampanya yürüten Big Bots Protect Örgütü yayımladığı raporda, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun liderliğini yaptığı Likud Partisi ile irtibatlarının görünmediği, isim veya fotoğraf bulunmayan "sahte ya da meçhul" yüzlerce hesaptan 130 bin tweet atıldığının tespit edildiğini belirtti.

Raporda, Başbakan Netanyahu'yu destekleyen bu hesaplardan, Netanyahu’nun rakiplerine saldırmak için "yalanlar, iftiralar ve söylentilerin" yer aldığı yorumlar yapıldığı öne sürüldü.

Sosyal medya ağlarında yer alan yorumların Başbakan Netanyahu karşıtı gazetecileri ve "Beyaz Mavi" ittifakı lideri Benny Gantz’ı hedef aldığı savunuldu.

Raporda, yorumların, Gantz'ın "tecavüzcü" olduğu yönünde suçlamalar içerdiği ve zihinsel yeteneklerini sorguladığı aktarıldı.

"Seçimleri çalma girişimi var"

"Beyaz Mavi" ittifakı sözcüsü ise, liderlerinin yorumlar hakkında polise suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Başbakan Netanyahu’nun en önemli rakibi olarak görülen eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz da sosyal medya sitesi Twitter’daki hesabından, "Seçimleri çalma girişimi var, burada bir yalanlar sistemi var" ifadelerini kullandı.

Netanyahu: Yorumların hepsi gerçek

Başbakan Netanyahu ise, yanına internette gerçek Likud Partisi destekçisi olduğunu söyleyen bir kişiyi alarak sosyal medya siteleri Facebook ve YouTube’dan yaptığı yayında, iddiaları reddetti.

Netanyahu, örgütün raporunda kullandığı “bot” terimine atıf yaparak, "1 milyon Likud seçmeninin otomatik program" olmadığını söyledi.

Likud Partisinin "Beyaz Mavi" ittifakının suçlamalarıyla ilgili şikayette bulunacağını belirten Netanyahu, Big Bots Protect Örgütünün yayımladığı rapordaki yorumların hepsinin gerçek olduğunu iddia etti ve "Onlardan biri bile sahte değil" dedi.

Kaynak: AFP