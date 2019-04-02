İzlanda’nın Jökulsarlon Gölü'nde çok sayıda turist, Breiamerkurjökull buzulunu seyrederken beklemedikleri bir olay yaşandı.

Turistler buzulu seyrederken, bir buz kütlesinin kırılıp göle düşmesiyle dev dalgalar oluştu.

Dalgaların üstlerine geldiğini gören turistler koşarak sahilden uzaklaştı.

Bu anları kamerasına alan tur rehberi, "Bu kış boyunca yakından gördüğüm en büyük kırılmaydı" dedi.

Tur rehberi ayrıca, "İşte bu yüzden müşterilerimize buzulda kırılma olduğu anda kaçmaları gerektiği uyarısı yapıyoruz" diye konuştu.

Havaların ısınmasıyla buzullarda sıkça kırılmalar oluyor.

Kaynak: İHA