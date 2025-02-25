Yüzlerce çocuğa cinsel istismardan yargılanan cerrah: Korkunç şeyler yaptım

Mahkeme belgelerine göre, Le Scouarnec, anestezi altındaki veya ameliyattan yeni çıkmış çocuk hastaları istismar etti. Kurbanların ortalama yaşının 11 olduğu belirtilirken, doktorun istismarlarını ayrıntılarıyla kaydettiği defterler evinde bulundu.

Şüpheli doktorun 1989 ile 2014 yılları arasında Fransa'nın batısındaki birçok hastanede çalıştığı ve bu süreçte hastalarına cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyor.

Tesadüfen ortaya çıkan korkunç gerçekler

2017 yılında Bordeaux yakınlarındaki Jonzac kasabasında komşularının polise şikayeti üzerine Le Scouarnec hakkında soruşturma başlatıldı. 2020'de altı yaşındaki komşusuna, dört yaşındaki bir hastasına ve iki yeğenine yönelik cinsel saldırı suçlamasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Polis, doktorun evinde yaptığı aramada 300 binden fazla çocuk istismarı içeren fotoğraf ve video buldu. Ayrıca, bazıları gerçek boyutta olan bebekler ve kurbanlarının isimlerinin yazılı olduğu defterlere ulaşıldı. Defterlerden birinde Le Scouarnec’in "Ben bir pedofilim ve hep öyle olacağım" yazdığı iddia ediliyor.

Soruşturma, ihmalleri de mercek altına alıyor

Mahkemede, doktorun geçmişteki suçlarının bilinmesine rağmen nasıl mesleğini sürdürebildiği de sorgulanıyor. Le Scouarnec, 2005 yılında çocuk istismarı içeren görseller bulundurmaktan dört ay ertelenmiş hapis cezası almıştı. Bu durum, işverenleri, doktorlar birliği L’Ordre des Médecins ve Fransa Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesine rağmen herhangi bir yaptırım uygulanmadı.

Dava kapsamında 60'tan fazla avukat, mağdurların haklarını savunuyor. 256 mağdurun 15 yaşından küçük olduğu, en küçüğünün 1 yaşında olduğu kaydedildi. Mağdurlar, olayların kronolojik sırasına göre önümüzdeki ay mahkemeye ifade verecek.

Aileler adalet istiyor

Le Scouarnec’in eski eşi ve üç çocuğu da mahkemede ifade verecek. Mağdurlardan biri olan Marie, "Tüm travmamızın tanınmasını istiyoruz. Yıllardır içimizde olan bir acıyı taşıyoruz ve artık bu sessizliğin sona ermesini bekliyoruz" dedi.

Dava süreci boyunca doktorlar birliği L’Ordre des Médecins’in de mahkemede yer alması tartışma konusu oldu. Çocuk koruma derneği La Voix de L’Enfant'ın avukatı Frédéric Benoist, "Bu kadar ağır suçlamalar varken meslek örgütünün de sanıklarla aynı konumda olması skandaldır" dedi.

Davanın yaklaşık dört ay sürmesi bekleniyor ve Fransa kamuoyunda büyük yankı uyandırıyor.