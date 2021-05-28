New York merkezli Clearview Al ( yapay zeka) şirketi web sitelerinden otomatik olarak yüz fotoğrafları ve şirket verilerini toplayarak belgeliyor.

Clearview'ın, 3 milyardan fazla yüz görüntüsünden oluşan bilinen en büyük veri tabanını oluşturduğu iddia ediliyor.

Privacy International (PI) ve diğer birkaç Avrupa gizlilik ve dijital haklar kuruluşu, yüz tanıma şirketi Clearview AI'ın verileri belgeleme ve toplama yönteminin Avrupa gizlilik yasalarını ihlal ettiğini öne sürerek yasal şikayette bulunduklarını duyurdu.

PI, NYOB, Hermes Şeffaflık ve Dijital İnsan Hakları Merkezi ve Homo Digitalis, Clearview’in veri toplamak için Instagram, LinkedIn veya YouTube gibi hizmetleri kullandığını, kullanıcıların yüz özelliklerini polis ve diğer şirketlerle paylaşırken beklenenin çok ötesine geçtiğini iddia ediyor.

Görüntü kazıyıcı kullanıyor

Clearview AI, biyometrik veritabanını oluşturmak için sosyal medyada ve diğer web sitelerinde herkese açık yüz fotoğraflarını otomatik olarak toplamak için bir görüntü kazıyıcı kullanıyor.

Daha sonra bu veritabanını ülkenin güvenlik güçlerine ve özel şirketlere satıyor.

Clearview'e yasal savaş sürüyor

İngiltere ve Avustralya'daki yetkililer, geçen yıl şirketin veri kazıma tekniklerine yönelik bir gizlilik soruşturması başlattı.

Şubat ayında Kanada, Clearview’in kazıma işleminin "yasa dışı" olduğunu açıkladı.

Clearview’in sunduğu öneriler ile vatandaşların kimliğini yasadışı olarak kullandığı için İsveç polisi para cezasına çarptırıldı.

ABD'de Clearview, 2020 yılında Illinois eyaletindeki Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği tarafından Illinois Biyometrik Gizlilik Yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle dava edildi.

Bu davanın sonuçları, şirketin ürününü özel ABD şirketlerine satmayı bırakma kararına katkıda bulundu.

Clearview ayrıca Vermont, New York ve California'da yasal işlemlerle karşı karşıya kaldı.

Yüzünüzü veri tabanından çıkartabilirsiniz

Öte yandan Clearview'in sahip olabileceği her türlü veri sitesinde sağlanan e-posta ve formlar aracılığıyla talep edilebiliyor. Yüz fotoğrafları sitede yer alanlar çıkarılmasını istiyebiliyor.

