Parçalı Bulutlu 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber, AA 14.05.2023 18:31

Yurt dışı oylarında ilk sonuçlar...

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında kullanılan oyların ilk sonuçları gelmeye başladı. An itibarıyla ilk sırada Recep Tayyip Erdoğan, ikinci sırada Kemal Kılıçdaroğlu yer alıyor.

Yurt dışı oylarında ilk sonuçlar...
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri tamamlandı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

Söz konusu sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışı oylarında son durum şu şekilde:

Toplam sandık: 9.593 
Açılan sandık: 727 (%7,58)

Recep Tayyip Erdoğan: %56,62

Kemal Kılıçdaroğlu: %39,91

Sinan Oğan: %2,15

Muharrem İnce: %1,31

Seçim sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.[Seçim sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.]

Milletvekili genel seçimi için yurt dışı oylarında son durum şu şekilde:

Toplam sandık: 9.593
Açılan sandık (%5,22): 501

Cumhur İttifakı: %55,78

Millet İttifakı: %29,78

Ata İttifakı: %1,71

Emek ve Özgürlük İttifakı: %9,24

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0,17

ETİKETLER
Seçim 2023 Son Dakika
Sıradaki Haber
Mentolün Alzheimer hastalarına faydaları keşfedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:08
Şanlıurfa Valiliği: Harran'da toplu oy kullanıldığı iddiası gerçek dışı
20:25
Deprem bölgesinde seçim sonuçları
19:48
Oğan'ın oy kullandığı sandıkta sonuçlar belli oldu
19:39
Kılıçdaroğlu'nun oy kullandığı sandıkta sonuçlar belli oldu
19:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta sayım tamamlandı
20:35
İstanbul cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları
Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi
Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi
FOTO FOKUS
İstanbul'daki okullarda oy kullanma yoğunluğu
İstanbul'daki okullarda oy kullanma yoğunluğu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ