Yunus Emre Enstitüsü Türk mutfağını dünyaya tanıtıyor

Tahran Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla “Türk Kahvaltısı Tanıtımı” etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe birçok öğrenci ve Türk kültürünün seven insanalar katıldı. Programa katılanlar hem Türk misafirperverliğine şahitlik ettiler hem de dünyanın en lezzetli kahvaltıları arasında yer alan Türk kahvaltısını deneme fırsatını buldular.

“Türk kahvaltısı sadece bir öğün değil, aynı zamanda etkileşimin bir aracı”

Tahran Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir,“Bugün de malumunuz geleneklerimiz, davranışlarımız yeme içme kültürümüzün yeme içme alışkanlıklarımız kültürümüzü oluşturuyor. Bu bağlamda da kahvaltıda gastronomide Türk kültüründe sadece bir öğün değil aynı zamanda etkileşimin bir aracı, tamamen bir kültürümüz olmuş durumda yaklaşık yedi bölgede çok farklı çeşitte malzemelerle beraber sunumları gerçekleştiriyor. Geleneksel Türk kahvaltısını tanıtma fırsatını bulduk.” dedi.

"Türk gastornomisini herkese tanıtmaya çalışıyoruz’’

Kahvaltı Sunumunu hazırlayan kişi, ”Biz yaklaşık on yıldır dünyanın değişik ülkelerinde resturantlar açtık, Türk gastronomisini tüm dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Yaklaşık iki yıldır da biz İran’da faaliyet göstermekteyiz. Şuanda Yunus Emre’nin bir etkinliği oldu, etkinlikte biz de yer aldık. Türk yemeklerini, yöresel yemeklerini, kahvaltısını, böreklerini bütün hepsini biz bir araya getirip buradaki misafirlere tanıttık, Türk kültürünü.” ifadelerini kullandı.

‘’Bu güzelliği herkesin tatmasını istiyorum’’

Tahran Yunus Emre öğrencisi, Bugün Tahran Yunus Emre Enstitüsü’nde kahvaltı şenliğimiz vardı. Bunun için ayrıca sayın müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Kahvaltıda çeşitli reçeller, peynirler, kavurma gibi çok güzel lezzetler denedik. Ve ben ayrıca kavurma çok beğendim, su böreğine bayıldım. Ve bence Türk kültürü çok zengin olduğu için bunu kahvaltı sofrasında bütün güzelliğiyle hissettim. Ve bunun için herkese çok teşekkür ederim. Bunu ve bu güzelliği tatmayı herkese tavsiye ederim.” dedi.

‘’Özellikle Türk kahvaltısında her şey organik’’

Tahran Yunus Emre Enstitüsü öğrencisi, "Çok teşekkür ederim, tertip ettiğiniz kahvaltıdan ve ziyafetten dolayı. Her şey çok güzeldi. Elleriniz dert görmesin. Özellikle Türk kahvaltısı her şeyi organik olan bir sofra idi. Çeşitli vitaminler: et vardı, yumurta vardı, sosi vardı. Her şey vardı. Elleriniz dert görmesin.” şeklinde konuştu.