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Dünya
AA 13.12.2023 16:38

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail Kemal Advan Hastanesi'ndekileri canlı kalkan olarak kullanıyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Vekili Yusuf Ebu Riyş, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi'ndeki sivilleri "canlı kalkan" olarak kullandığını belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail Kemal Advan Hastanesi'ndekileri canlı kalkan olarak kullanıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Vekili Yusuf Ebu Riyş, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Kemal Advan Hastanesi'ni kuşatma altında tutmayı sürdürdüğünü, hastanedekilerin su bulamadığını ifade etti.

Hastanedekilerin dün İsrail güçleri tarafından alıkonulduğuna ve darbedilerek sorgulandığına işaret eden Ebu Riyş, İsrail ordusunun buradaki sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını söyledi.

Ebu Riyş, hastane yönetiminin İsrail ordusunun hastaneyi boşaltma yönündeki talimatlarını reddettiğini aktardı.

İsrail güçleri Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenledi
İsrail güçleri Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenledi

İsrail güçlerinin Kemal Advan Hastanesi'ne baskını

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan Kemal Advan Kemal Advan Hastanesi'ne dün baskın düzenlemişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, baskın yaptığı Kemal Advan Hastanesi'nin Müdürü Ahmed el-Kahlut ile 70'ten fazla sağlık personelini hastaneden çıkararak bilinmeyen bir yere götürdüğü duyurulmuştu.

İsrail'in baskın düzenlediği hastanede 3 çocuk oksijen yetersizliğinden öldü
İsrail'in baskın düzenlediği hastanede 3 çocuk oksijen yetersizliğinden öldü

İsrail ordusunun hastanede kalan sağlık personeli ile hastaların tek binada toplanıp kalan binaların boşaltılmasını istediği aktarılan açıklamada, hastanede 65 yaralı ile 12 çocuk hastanın olduğu, elektrik, su ve yiyeceğin ise bulunmadığı vurgulanmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin 5 sağlık personeli ile hastayı ateşli silahla yaraladığı, hastane içinde silah kullandığı, ateş açtığı, hastanedekilerin gıda, su ve elektriğe erişimine de izin vermediği duyurulmuştu.

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