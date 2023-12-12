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AA
HABER GİRİŞ
12.12.2023 13:16
, 12.12.2023 13:17
SON GÜNCELLEME
12.12.2023 13:17
İsrail güçleri Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenledi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail güçleri, birkaç gündür kuşatıp bombaladığı Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenledi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
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ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması
Gazze
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