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Dünya
AA 12.12.2023 12:50

Eski Ürdün Başbakanı, BMGK'deki veto yetkisinin "akıl almaz" hale dönüştüğünü söyledi

Eski Ürdün Başbakanı Avn Şevket el-Hasavne, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) veto yetkisinin, Gazze'deki durum göz önünde bulundurulduğunda "akıl almaz" hale dönüştüğünü söyledi.

Eski Ürdün Başbakanı, BMGK'deki veto yetkisinin "akıl almaz" hale dönüştüğünü söyledi
[Fotograf: Reuters]

Gazze'de mevcut durumun düzelmesi için uluslararası toplumun atması gereken "pek çok belirgin adım" olduğuna işaret eden El-Hasavne, Gazze'de acil insani ateşkes talep edilen karar tasarısını, BMGK'de ABD'nin veto ettiğini, İngiltere'nin ise "çekimser" kaldığını hatırlattı.

El-Hasavne, ABD ve İngiltere'yi bu tutumları nedeniyle eleştirerek, "Uluslararası hukuk sisteminin birçok açıdan en büyük garantörlerinin, Gazze'de bu kadar kan dökülürken ve bu kadar çok masum insan öldürülürken Genel Sekreter'in ve dünya uluslarının büyük çoğunluğu tarafından yapılan ateşkes çağrısını durdurmak için Konseydeki yetkilerini kullandığı bir sistem düşünün. Bu, akıl almaz bir şey." ifadesini kullandı.

"İki nesil önce Ürdün'de pek çok insan Türkçe konuşuyordu"

Türkiye ile Ürdün'ün "çok fazla ortak noktası olduğuna" dikkati çeken el-Hasavne, iki ülke arasındaki ilişkinin "her konuda güçlendiğini" söyledi.

El- Hasavne, iki ülkenin "dostluklarından" faydalanabileceği çok alan bulunduğunu vurgulayarak, "İki nesil önce Ürdün'de pek çok insan Türkçe konuşuyordu, Türklerle çok fazla yakınlığımız var, burada kendimizi evimizde hissediyoruz ve ilişkilerimiz iyi, umarım daha da gelişir. Hepimiz büyük İslam dünyasının ve Orta Doğu'nun bir parçasıyız. Bu dünya, bence şu anda dışarıdan gelen pek çok tehdide maruz kalıyor." diye konuştu.

TRT World Forum 2023

Bölgesel ve küresel meselelerin derinlikli tartışılarak çözüm önerilerinin dikkate sunulduğu ve anlayış zemininin güçlendirildiği TRT World Forum 2023'te 10 açık oturum ve 8 yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Farklı coğrafyalardan 100'e yakın ülkeden 1000'in üzerinde katılımcı ile 150'nin üzerinde uluslararası bilinirliği olan üst düzey konuşmacının katıldığı forumda, küresel işbirliklerinden liderliğe, barış diplomasisinden gıda güvenliğine, enerji krizinden iklim değişikliğine, göçten Müslüman karşıtlığına, medya ve dijitalleşmeden dezenformasyona kadar tüm dünyayı ilgilendiren kritik konular ele alındı.

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