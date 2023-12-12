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Dünya
AA 12.12.2023 12:48

Dugard: UCM Başsavcısı, İsrail'i ve liderlerini yargılamamakta kararlı görünüyor

Birleşmiş Milletler'in (BM) eski insan hakları raportörü Prof. Dr. John Dugard, "UCM Başsavcısı, İsrail'i ve liderlerini yargılamamakta kararlı görünüyor." dedi.

Dugard: UCM Başsavcısı, İsrail'i ve liderlerini yargılamamakta kararlı görünüyor
[Fotograf: AP]

İstanbul'da geçen hafta gerçekleştirilen TRT World Forum'a katılan Prof. Dr. Dugard, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaş kabinesi ve İsrail ordusu mensuplarının işlediği savaş suçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dugard, "Uluslararası hukuk gerçekten de barışın anahtarıdır. Barışın yanı sıra adalet de olmalıdır. Bu da uluslararası suçlardan sorumlu olan kişilerin hesap vermesi gerektiği anlamına gelir." dedi.

Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirildiği saldırılar üzerinde durulurken İsrail'in saldırılarının göz ardı edildiğini dile getiren Dugard, "İsrail yönetiminin, Başbakan Netanyahu'nun, savaş kabinesinin ve İsrail ordusunun pek çok mensubunun savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve muhtemelen soykırım suçunun işlenmesinden sorumlu olduğunu vurgulamak önemlidir. Bu suçlardan sorumlu tutulmalıdırlar." diye konuştu.

Dugard, kendisinin de bir uluslararası hukukçu olduğunu hatırlatarak, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail'in işlediği suçlardan sorumlu tutulması gerektiğini belirtti.

UCM'nin harekete geçirilmesi gerektiğini kaydeden Dugard, "UCM Başsavcısı, İsrail'i ve liderlerini yargılamamakta kararlı görünüyor." ifadelerini kullandı.

John Dugard kimdir?

John Dugard, Güney Afrikalı uluslararası hukuk profesörüdür.

İnsan hakları ve uluslararası ceza hukuku alanında uzmanlaşan Dugard, Witwatersrand, Cambridge ve Leiden üniversitelerinde uluslararası hukuk alanında dersler verdi.

Dugard, BM Uluslararası Hukuk Komisyonu üyeliği ve BM insan hakları raportörü olarak İsrail'in Filistin topraklarında işlediği insan hakları ihlallerine ilişkin bir rapor hazırlamıştı.

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