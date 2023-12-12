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KAYNAK
Reuters
HABER GİRİŞ
12.12.2023 12:39
, 12.12.2023 12:40
SON GÜNCELLEME
12.12.2023 12:40
Gazze'deki 36 hastaneden yalnızca 11'i kısmen çalışıyor
Gazze'deki Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi: Gazze'deki 36 hastaneden yalnızca 11'i kısmen çalışıyor
[Fotograf: Reuters]
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