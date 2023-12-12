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Dünya
AA 12.12.2023 13:09

ABD, İsrail konusunda "yalnız kaldığı" eleştirisine ironik biçimde "liderliğimizi sürdüreceğiz" yanıtını verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'nin İsrail konusundaki duruşu nedeniyle "ne kadar yalnız kaldığının" farkında olup olmadığını sorusuna ironik biçimde Gazze'deki durum konusunda "liderliklerini sürdürecekleri" şeklinde yanıt verdi.

ABD, İsrail konusunda "yalnız kaldığı" eleştirisine ironik biçimde "liderliğimizi sürdüreceğiz" yanıtını verdi

Miller, düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusundaki bir gazetecinin sıkıştıran sorularıyla karşı karşıya kaldı.

Gazeteci, Miller'a Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de ateşkes talep eden karar tasarısını ABD'nin veto ettiği ve Washington yönetiminin İsrail'e ağır silahlar göndermekte kararlı olduğu açıklamalarını anımsatarak, "Siz, ne kadar yalnız kaldığınızın farkında mısınız?" diye sordu.

Bunun üzerine Miller, ironik biçimde ABD'nin Gazze'deki durum konusundaki "liderliğini" sürdüreceğini belirterek, ortakları ile temas halinde olduklarını kaydetti.

Miller, ABD'nin Gazze'de çatışmalara insani ara verilmesini desteklediğini ancak ateşkesi desteklemediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak, bölgedeki tüm ülkeler ile en iyi yol konusunda aynı fikirde olduğumuz anlamı çıkmamalı. Tabii ki de aynı fikirde değiliz. Birçok ülke ateşkes çağrısı yapıyor. Biz çatışmalara insani ara verilmesini desteklediğimizi, ancak ateşkesin 7 Ekim saldırılarını planlayan Hamas'ın Gazze'yi yönetmeye devam etmesine ve kabul edilemez saldırılar planlamasına olanak tanıyacağını açıkça söyledik."

"Amerikan liderliği bu mudur?"

Gazetecinin, "Şu anda ABD'nin liderliğini gösterdiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Miller, "Kesinlikle. Ancak bu, her ülkeyle aynı fikirde olduğumuz anlamına gelmez." yanıtını verdi.

Bu yanıt üzerine gazeteci sözlerini, "Şu anda hiçbir ülkeyle aynı fikirde değilsiniz, belki de İsrail dışında. Şu anda, İsrail dışında dünyanın geri kalanının size kızgın olmasından, Biden yönetiminin duruşundan mutsuz olmasından endişe duymuyor gibi duruyorsunuz. Amerikan liderliği bu mudur?" sorusunu yöneltti.

Miller ise "ABD olarak, bu konuya müdahil olmaya çalışmayı ve böyle kalmayı sürdüreceğiz. Çünkü bu, İsrail'in, Filistin halkının, daha geniş bölge güvenliğinin ve ABD'nin güvenliğinin çıkarınadır" değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de acil ateşkes çağrısı ABD vetosuna takıldı

ABD, BMGK'de 8 Aralık'ta Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısını veto etmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90'dan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, BMGK'de düzenlenen acil oturumda oylanmıştı.

Tasarıya İngiltere "çekimser" oy kullanırken, diğer 13 üye "evet" oyu kullanmıştı.

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