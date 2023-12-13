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Dünya
AA 13.12.2023 16:40

Hizbullah, İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan sınırından İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan 4 askeri noktaya "Burkan füzesi" ve uygun silahlarla saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenledi

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e yönelik düzenlediği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'e ait Bahri, Şumira ve Ramya askeri noktalarının uygun silahlarla hedef alındığı ifade edildi.

Ayrıca El Malikiyye askeri noktasının da yarım ton ağırlığındaki "Burkan füzesi" ile vurulduğu aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda, 101 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askerinin öldüğü açıklanmıştı.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.

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