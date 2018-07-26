Yunanistan'ı bu kez de sel vurdu

Yunanistan 83 kişinin ölümüne neden olan yangın faciasının ardından şimdi de selle boğuşuyor.

Atina yakınlarında Attika ve Maroussi'de meydana gelen selde, ev ve iş yerlerini su bastı.

Çok sayıda araç sele kapılırken, araçlarında ve evlerinde mahsur kalanları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Sürücülere otopark uyarısı

Bazı yollar kapanırken, araçların suya gömülmesi sebebiyle sürücüler açık otoparklardan uzak durmaları için uyarıldı.

Yetkililer, yangından zarar gören bölgelerin de sel tehlikesi altına girebileceğini işaret ederek bölge sakinlerini sokağa çıkmamaları konusunda uyardı.

Geçen kasım ayında aynı bölgede meydana gelen sel sebebiyle 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: TRT Haber, AA