Yunanistan'ı yasa boğan yangının sarsıcı görüntüleri

Yunanistan'da Mati ve Neos Voutzas'ta gerçekleşen yangın sonrası çekilen görüntüler, bölgedeki evlerin ve toprağın aldığı ciddi zararın boyutunu gözler önüne seriyor.

Bazı bölgelerde yangınların tekrar ortaya çıkması nedeniyle yangınının henüz tam olarak kontrol altına alındığı söylenemiyor.

Yangında 83 kişi öldü

Yangında 83 kişi öldü, 187'den fazla kişi yaralandı. Binlerce kişi ise tahliye edildi. Yunan yangın ekipleri sözcüsüne göre kurtarma ekipleri, Atina'nın kuzeydoğusunda yangından en çok etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler evden eve giriyor, yanan arabaları arıyor ve yanmış kıyı şeridi boyunca mağdur insanların olup olmadığını kontrol ediyor.

Kayıp sayısı bilinmiyor

Yunan sözcüsü yetkililerin, kayıp insanlar için düzinelerce çağrı aldığını belirterek, kayıp olarak bildirilenlerin bir kısmının ölüler arasında olabileceğini ya da yetkililer bilgilendirilmeden ailelerine dönmüş olabileceğini söyledi.

Kaç kişinin kayıp olduğuna dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Yakını kayıp olanlar ise sosyal medya ve Yunan televizyon istasyonlarına sevdiklerine dair bilgi almak için başvuruyor.

Yunanistan Savunma Bakanlığı arama kurtarma görüntüleri

Yunanistan Savunma Bakanlığı da Atina'daki ölümcül orman yangınıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarını içeren bir video yayınladı.

Görüntülerde, Rafina Limanı'ndaki plajda toplanan insanlar ve bir kişinin denizden botla kurtarılmaya çalışıldığı görülüyor.

700 kişi botlarla kurtarıldı

Atina'nın doğusundaki tatil merkezlerini yıkan yangında, 700 kişi botlarla kurtarıldı. Plajlardaki pek çok kişi yangının vahşeti yüzünden yüzerek kaçmak zorunda kaldı.

Savunma Bakanlığı ayrıca Atina'nın batısındaki Kineta bölgesinde havadan yapılan yangınla mücadele çalışmalarını da yayınladı.

Kaynak: TRT Haber, AP