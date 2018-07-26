  • 26 TEMMUZ 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.856
    EURO 5.669
  • BIST 94817.26
    ALTIN 191.477
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kabil'de intihar saldırısı: 4 ölü

Kabil'de intihar saldırısı: 4 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de istihbaratçıları hedef alan intihar saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kabilde intihar saldırısı: 4 ölü

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Haşmat Stanikzey yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin üstündeki bombayı Kampani bölgesinden geçen istihbaratçıların konvoyuna yaklaşarak patlattığını belirtti.

Saldırıda 4 istihbaratçının hayatını kaybettiğini ifade eden Stanikzey, 6'sının da yaralandığını söyledi.

Görgü tanıkları ise saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ileri sürdü.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda onlarca istihbaratçının öldüğünü iddia etti.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER