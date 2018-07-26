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Irak 282 aktivisti serbest bıraktı

Irak'ta, ülkenin güneyindeki kentlerde düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan 282 aktivist serbest bırakıldı.

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Irak 282 aktivisti serbest bıraktı

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Üyesi Fadil el-Garavi yaptığı açıklamada, Irak'ın Meysan kentindeki gösteriler sırasında gözaltına alınan 239 kişiden 237'sinin, Zikar'da 33 ve Kerbela'da da 12 kişinin salıverildiğini söyledi.

Komiserlik daha önce de Vasıt kentinde gözaltına alınan 176 kişinin serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Irak makamlarından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ülkenin güney vilayetlerinde işsizlik sorunuyla başlayan gösteriler, elektrik kesintisiyle daha da tırmanmıştı. Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa bir süre sonra, 14 Temmuz'da gösteriler başkent Bağdat'a sıçramıştı.

Kaynak: AA

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