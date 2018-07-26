Hamas'tan tüm askerlerine teyakkuza geçme talimatı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, askeri güçlerin hazırlık halinin azami düzeye yükseltildiği ve Tugaylara bağlı tüm askeri unsurlara teyakkuza geçme talimatı verildiği belirtildi.

"İsrail suçlarının bedelini ağır ödeyeceğini bilmeli"

Açıklamada ayrıca, "Düşman (İsrail) her gün halkımıza ve mücahitlerimize karşı işlediği suçların bedelini ağır ödeyeceğini bilmelidir." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin doğusuna top atışıyla düzenlediği saldırıda 3 Filistinlinin şehit olduğunu açıklamıştı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, sınırda bir İsrail askerinin Gazze'den açıldığı iddia edilen keskin nişancı ateşiyle yaralandığı, bunun üzerine İsrail ordusunun top atışıyla Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 7 askeri hedefi vurduğu ifade edilmişti.

Hamas ve İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de daha önceki açıklamalarında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının cevapsız kalmayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA