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İsrail'den Gazze'ye top atışlı saldırı: 3 şehit, 1 yaralı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne top atışıyla düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 3'e yükseldi.

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İsrailden Gazzeye top atışlı saldırı: 3 şehit, 1 yaralı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik topçu ateşinde ağır yaralanan bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle saldırılarda 3 Filistinlinin şehit olduğunu açıkladı.

Saldırılarda ayrıca yaralanan bir Filistinlinin durumunun da ağır olduğu ifade edildi.

İsrail Gazze'de Hamas'a ait 5 gözetleme noktasına top atışıyla saldırı düzenledi.

Saldırıların biri Gazze'nin doğusu, biri orta kesimi, 3'ü ise Refah kentinin doğu sınırında gerçekleşti.

İsrail: Kassam Tugayları'na ait 7 hedefi vurduk

Öte yandan İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, sınırda bir İsrail askerinin Gazze'den açıldığı iddia edilen keskin nişancı ateşiyle yaralandığı belirtildi.

Bunun üzerine İsrail ordusunun top atışıyla Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait 7 askeri hedefi vurduğu kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyinde bir İsrail askeri gücüne ateş açıldığını iddia ederek, buna karşılık verildiğini kaydetti.

Liberman üst düzey komutanlarla bir araya geldi

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ise Gazze'deki son olayların ardından üst düzey komutanlarla bir araya geldi.

İsrail ordusunun, sınırdaki askerlerine Gazze tarafından ateş açıldığı iddiasıyla akşam saatlerinde Gazze'deki bazı bölgelere top atışıyla düzenlediği saldırılarda 2 Filistinlinin şehit olduğu bildirilmişti.

Bölgede geçen cuma günü 1 İsrail askerinin yine Gazze'den açıldığı iddia edilen ateş sonucu ölmesinin ardından, İsrail ordusu Gazze'ye birçok hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırılarda 4 Filistinli şehit olurken, İsrail ordusu Kassam'a ait olduğu ileri sürülen 60 hedefin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail tarafı ayrıca Gazze tarafından sınıra yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim yerlerine 90 roket atıldığını iddia etmişti.

Artan gerginliğin ardından Mısır ve uluslararası tarafların ara buluculuğunda aynı gün Filistinli direniş hareketleri ile İsrail arasında ateşkese varılmıştı. 

Kaynak: AA 

Etiketler: top atışlı saldırı, israil, gazze
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