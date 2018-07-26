ABD'nin Pekin Büyükelçiliği önünde patlama

Pekin'de ABD büyükelçiliği önünde patlama oldu. Patlama Pekin'de Tienzı Lu Caddesi'nde bulunan ABD Büyükelçiliğinin giriş kapısı önünde yaşandı.

Saldırganın kimliği belli oldu

Saldırıyı gerçekleştiren saldırganın kimliği belli oldu. Pekin polisi, Jiang soyadlı saldırganın 26 yaşında ve İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nden olduğunu açıkladı.

Polis, saldırganın el yapımı bombayı havai fişeklerden oluşturduğunu ve olayda elinin yaralandığını bildirdi. 26 yaşındaki saldırgan yakalanarak hastaneye sevk edildi. Polis olayda kimsenin zarar görmediğini açıkladı.

Patlama sırasında olay yerinden birkaç metre uzakta bulunduğunu söyleyen bir vize görevlisi, saldırganın bir insan hakları konusuna dikkat çekmeye çalışmak için bombayı patlattığını söyledi.

Diplomatik olarak hassas olan bölgede yerel saatle 13.00’te gerçekleştirilen saldırıdan sonra ABD Büyükelçiliği ile yakınındaki Hindistan ve İsrail Büyükelçiliği de kapatıldı.

Çin medyası, polisin yerel saatle 11.00 sıralarında bir kadını ABD Büyükelçiliği yakınlarında kendini ateşe vermeye çalıştığı sırada yakalayıp gözaltına aldığını bildirdi. İki olayın bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

Pekin’in kuzey batısında bulunan ABD Büyükelçiliği 2008’de Dönemin Başkanı George W. Bush tarafından törenle açılmıştı.

Kaynak: AA, DHA, İHA