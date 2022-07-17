Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kavala şehrinde güvenlik çemberi oluşturuldu.

Açıklamada, kaza yerine yakın Antifilippoi ve Palaiohori sakinlerinden, uçağın düşmesi nedeniyle oluşan dumandan korunmak amacıyla cam ve kapılarını kapalı tutması istendi. Bölge sakinlerine, olay yerine yaklaşmaması ve yetkililerin talimatlarına uyması yönünde uyarı yapıldı.

Atina'dan özel ekip bölgeye yönlendirildi

Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait mayın temizleme ekiplerinin bölgede bulunduğu belirtilen açıklamada, Atina'dan da özel ekibin bölgeye yönlendirildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, kaza sonucu bölgede yaşanan elektrik ve su kesintisinin büyük ölçüde giderildiği belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, uçakta bulunan beyaz toz halindeki madde, kaza yerine yaklaşanların gözlerinde ve dudaklarında yanık hissi oluşturuyor.

Uçakta 11,5 ton askeri malzeme bulunuyordu

Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic'in yaptığı açıklamaya göre, Sırbistan'ın Niş kentinden yerel saatle 20.40'ta kalkan uçağın hedefi Bangladeş'ti.

Amman, Riyad ve Ahmedabad'a da uğraması planlanan uçak, Bangladeş Savunma Bakanlığının alıcısı olduğu ve Sırbistan'da özel bir firmanın ürettiği, içerisinde mayınların da bulunduğu 11,5 ton askeri malzeme taşıyordu.

Stefanovic, söz konusu patlayıcı malzemenin ihracatının yasalara uygun şekilde yapıldığını belirterek, Sırbistan Savunma Bakanlığından gerekli izinlerin alındığını ifade etti.

[Fotoğraf: AP]

Uçakta bulunan Ukraynalı 8 mürettebat ise kaza sonucu hayatını kaybetti.

Pilot motor arızası nedeniyle acil iniş izni istemişti

Ukraynalı firmaya ait Antonov An-12 tipi kargo uçağı dün gece Yunanistan'ın kuzeyindeki Kavala kentine düşmüştü.

Pilot, kaza öncesinde uçağın motorunda arıza olduğunu bildirerek acil iniş izni istemişti ancak havaalanına varamadan motor havada alev almış ve uçak Kavala'da yerleşim bölgesine yakın bir alana düşmüştü.

Görgü tanıkları uçağın düşmesinin hemen ardından çok sayıda patlama sesi duyulduğunu ve yangın başladığını aktarmıştı.