ABD New York'taki Hudson Nehri'nde, avlanan balıkçı, köpek balığı yakalama şokunu yaşadı.

Balıkçı oltadan kurtardığı yavruyu yeniden nehre bıraktı.

Son iki haftada New York'un sahil bölgesi Long Island'da 5 köpek balığı saldırısı yaşandı.

Bu saldırılar, birkaç kişinin hafif yaralanmasına yol açmış, halkta tedirginliğe neden olmuştu.