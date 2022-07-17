Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 15:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD’de balıkçının oltasına köpek balığı takıldı
ABD'nin New York eyaleti kıyılarında son haftalarda köpekbalıkları kol geziyor. Long Island'da geçen haftalarda yaşanan köpek balığı saldırılarının ardından, Hudson nehrinde avlanan balıkçının oltasına yavru köpek balığı takıldı.
ABD New York'taki Hudson Nehri'nde, avlanan balıkçı, köpek balığı yakalama şokunu yaşadı.
Balıkçı oltadan kurtardığı yavruyu yeniden nehre bıraktı.
Son iki haftada New York'un sahil bölgesi Long Island'da 5 köpek balığı saldırısı yaşandı.
Bu saldırılar, birkaç kişinin hafif yaralanmasına yol açmış, halkta tedirginliğe neden olmuştu.
Etiketler: ABD
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