Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de bomba yüklü araçla intihar saldırısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Somali’nin güneyinde Orta Şabelle bölgesine bağlı Cevher kentinde, bakanlar ve milletvekillerinin bulunduğu otelin yakınında intihar saldırısı düzenlendi.
Somali’de bir polis yetkilisi, intihar eylemcisi kullandığı bomba yüklü aracı infilak ettirdi. Saldırı, başkent Mogadişu'nun 90 kilometre kuzeyinde yer alan Hirşabelle eyaletine bağlı kentte bakanlar ve milletvekillerinin kaldığı Nur Dor oteli yakınında meydana geldi." dedi.
Yetkili, olayda ölen ve yaralananlar olduğunun bilgisini paylaştı.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.
Etiketler: Somali
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