Haber Giriş: 17 Temmuz 2022 Pazar 11:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'da düşen uçaktaki mürettebat hayatını kaybetti
[Fotograf: AP]
Ukrayna'ya ait bir kargo uçağı Yunanistan'da düştü. Sırbistan Savunma Bakanlığı, uçaktaki 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sırbistan'dan Ürdün'e giden uçak acil iniş talebinde bulundu. Ancak buna fırsat bulamadan, alev alarak Kavala yakınlarında düştü.
Görgü tanıklarının ifadesine göre, uçak düştükten sonra patlama sesleri duyuldu.
[Fotoğraf: AP]
Antonov tipi uçağın Ukrayna'ya ait olduğu duyuruldu.
Mürettabat hayatını kaybetti, uçakta 11 buçuk ton patlayıcı madde vardı
Sırbistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uçaktaki 8 mürettebat hayatını kaybetti.
Kargo uçağının, bir Sırp şirketin sağladığı ticari amaçlı 11 buçuk ton patlayıcı madde taşıdığı ifade edildi.
Etiketler: Sırbistan Ürdün Yunanistan
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