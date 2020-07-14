Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunanistan'da tarihi camiye taşlı saldırı
[Fotoğraf: AA]
Yunanistan’da, Tırhala (Trikala) şehrindeki tarihi Kurşunlu Camisi’ne taşlı saldırı düzenledi.
Yerel basına göre, kimliği bilinmeyen kişilerce dün sabah saatlerinde yapılan saldırıda caminin giriş kapısının camları kırıldı.
16. yüzyılda Mimar Sinan tarafından inşa edilen Kurşunlu Camisi ibadete kapalı tutuluyor.
Bir süre önce restore edilen tarihi eser, belediye ve kilisenin etkinlikleri için kullanılıyor.
Etiketler: Yunanistan taşlı saldırı saldırı Cami Saldırısı camiSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 10:22
Son Haberler
- 10:43
- 10:46
- 10:44
- 10:45
- 10:41
Sıradaki Haber
Malezya Başbakanı Muhyiddin: Arakanlı mültecileri geri göndermeyeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz