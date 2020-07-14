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Gölde kaybolan ABD'li kadın oyuncunun cesedine ulaşıldı
[Fotoğraf: Reuters]
California'daki Piru Gölü'nde tekneyle açıldıktan sonra ortadan kaybolan ABD'li oyuncu Naya Rivera'nın cesedine ulaşıldığı açıklandı.
ABD’de Glee dizisiyle tanınan 33 yaşındaki oyuncu Naya Rivera, California'daki Piru Gölü'nde oğluyla birlikte tekneyle açıldıktan sonra ortadan kaybolmuştu.
Bölge şerifi Bill Ayub, dün gölde bulunan bir kadın cesedinin Naya Rivera'ya ait olduğunu doğruladıklarını açıkladı.
Rivera, dört yaşındaki oğlu Josey ile birlikte Piru Gölü'nde bir tekne kiralamıştı.
Çocuğun yaklaşık üç saat sonra başka bir kayıkçı tarafından teknede yalnız bulunduğunu açıklanmıştı.
Çocuk müfettişlere kendisinin ve annesinin yüzdüğünü, ancak annesinin tekneye dönmediğini söylemişti.
Etiketler: santa lopez Naya Rivera glee glee oyuncusu abd gol cesetSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 09:58
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