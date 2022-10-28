Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Atina ziyareti, Yunan muhalefetini memnun etmedi.

Ana muhalefet partisi SYRİZA Scholz’un beklentileri karşılamadığını savundu. Sholz'u Türkiye ilgili meselelerde yeterli tepki vermemekle eleştirdi.

SYRİZA,Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in açıklamalarını da ziyarete ilişkin 'fazla iyimser" buldu.

Miçotakis'e müttefik tepkisi

Yunanistan Komünist Partisi de Scholz'un ziyaretinden geriye, "Türkiye ile diyaloğa ilişkin genel söylemler kaldı" yorumunu yaptı.

Miçotakis'in 'güçlü müttefikler' gibi gösterdiklerine halkın hiç güvenmediğini ifade etti.

Hem SYRİZA hem de Yunanistan Komünist Partisi Alman Marder zırhlı muharebe araçlarının Meriç sınırına konuşlandırılmasını da eleştirdi.

Her iki parti de adalardan çekilerek Ukrayna'ya yollanan BMP1 zırhlı muharebe araçlarına karşılık, Almanya'nın gönderdiği Marder zırhlılarının adalara gönderilmesi gerektiğini savunuyor.