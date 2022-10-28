Macron, ülkede bu yaz yaşanan orman yangılarıyla mücadele eden ekiplerle Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Macron, burada yaptığı konuşmada, bu yıl yangınların 50 kentte etkili olduğunu, yazın toplam 72 bin hektar yeşil alanın küle döndüğünü ve yangınlarla atmosfere 3,3 milyon ton sera gazının salındığını kaydetti.

1 milyar ağaç

Macron, ülkede 10 yıl içerinde 1 milyar ağaç dikme hedefine ulaşılmasını istedi.

Yangın riskinin her zaman bulunduğunu, bunu unutmamak gerektiğini aktaran Macron, yangınla mücadele yöntemlerini güçlendirmek gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Macron, her 10 yangından 9'unun insan kaynaklı olduğuna dikkati çekerek gelecek aydan itibaren orman yangınlarına ilişkin farkındalık ve seferberlik kampanyası başlatacaklarını belirtti.

Orman yangınlarına ilişkin uyarı sistemleri kurulacağını duyuran Macron, yangın söndürme uçaklarının artırılması için yatırım yapacaklarını kaydetti.

Macron, ayrıca 2023 yılı için illere bağlı yangın ve kurtarma servisleri için 150 milyon euroluk ek paketi duyurdu.