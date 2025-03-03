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Dünya
AA 03.03.2025 12:37

Yunanistan'da muhalefet, Londra'daki Ukrayna konulu zirveye katılmayan hükümeti eleştirdi

Yunanistan'ın, İngiltere'nin başkenti Londra'da dün düzenlenen Ukrayna konulu zirveye katılmaması, ülkedeki muhalefet partileri tarafından "başarısızlık" olarak eleştirildi.

Yunanistan'da muhalefet, Londra'daki Ukrayna konulu zirveye katılmayan hükümeti eleştirdi

Ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareketi (PASOK), Radikal Sol İttifak (SYRIZA) ve Yeni Sol, hükümetin dış politikasını yetersiz ve etkisiz olmakla suçladı.

PASOK Dış Politika Sözcüsü Dimitris Mancos ile Avrupa İşleri Sekreteri Nikola Papazoğlu'nun ortak açıklamasında, Yunanistan'ın Avrupa'nın güvenlik mimarisine dair önemli görüşmelere katılmamasının "endişe verici" olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkenin Paris'te düzenlenen zirveye de katılmadığı hatırlatılarak Yunanistan'ın uluslararası arenada daha etkin rol oynaması gerektiğinin altı çizildi.

Türkiye'nin zirveye katıldığına değinilen açıklamada, Yunanistan'ın yer almamasının ülkenin "stratejik konumunu zayıflattığı" ifade edildi.

"Hükümetin dış politikadaki stratejisi başarısız"

SYRIZA'nın Dış Politika Departmanından yapılan açıklamada, hükümetin dış politikadaki stratejisinin "başarısız" olduğu ve ülkenin çıkarlarını koruyamadığı kaydedildi.

Açıklamada, Yunanistan'ın Ukrayna'ya ağır silahlar göndermesinin diplomaside avantaj sağlamadığı, aksine ülkeyi bölgesel risklerin içine sürüklediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ülkenin, uluslararası arenada söz hakkının giderek azaldığı ve önemli zirvelerden dışlandığı vurgulandı.

"Miçotakis, hem içeride hem dışarıda izole edildi"

Yeni Sol Partisinden yapılan açıklamada, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in, hem ülke içinde hem de uluslararası alanda izole edildiği savunuldu.

Açıklamada, hükümetin ABD'nin koşulsuz müttefiki olarak hareket ettiği ancak bunun, ülkeye hiçbir stratejik avantaj sağlamadığı belirtildi.

Zirvede Türkiye'nin yer alması, Yunanistan'ın ise almaması, "hükümetin, uluslararası arenada etkisiz kaldığının açık göstergesi" olarak değerlendirildi.

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