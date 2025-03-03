Katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyinde ve kuzeyinde sivillere ateş açtığı belirtildi.

Güneydeki Refah kentinde İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, İsrail'in Han Yunus kentine de hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Haberde, İsrail ordusunun Han Yunus kentinin el-Mevasi bölgesinde düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) da Refah bölgesinde yoğun uçuşlarını sürdürdüğü aktarıldı.

Haberde, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesten beri İsrail'in sürdürdüğü ihlaller sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 116'ya, yaralıların sayısının ise 490'a çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Katil İsrail insani yardımların girişini durdurmuştu

İsrail Başbakanı Bintamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiğini duyurmuştu.

Netanyahu, insani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın birinci aşamasının sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesini gerekçe göstermişti.

İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararına sert tepki göstererek, bunun bir savaş suçu olduğunu ve ateşkes anlaşmasına açık bir darbe niteliği taşıdığını belirtmişti.