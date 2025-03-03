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Dünya
AA 03.03.2025 11:43

Filipinler'de aşırı sıcaklar nedeniyle bazı kentlerde eğitime ara verildi

Filipinler'i etkisi altına alan aşırı sıcaklar, bazı kentlerde okulların geçici kapanmasına neden oldu.

Filipinler'de aşırı sıcaklar nedeniyle bazı kentlerde eğitime ara verildi

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, hava sıcaklığındaki artış sebebiyle başkent Manila başta olmak üzere okullardaki tedbirler artırıldı.

Manila Belediye Başkanı Honey Lacuna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyinin aşırı sıcaklara yönelik tavsiyesi üzerine, başkentteki okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Lacuna, Manila'da sabah saatlerinde 36 ile 38 derece arasında değişen hava sıcaklığının öğleden sonra 42 dereceye ulaşmasının beklendiğini kaydetti.

Manila'nın yanı sıra Las Pinas, Paranaque, Marikina kentlerinde de okulların geçici kapatıldığı belirtildi.

Öte yandan, Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sıcaklıkların yol açabileceği hastalıklar konusunda uyarıda bulunuldu.

Sıcak krampları, sıcak bitkinliği, baş ağrısı, kusma ve baş dönmesinin görülebileceği kaydedilen açıklamada, bu durumun "bilinç kaybı, nöbet veya sıcak çarpmasına ve müdahale edilmediği takdirde ölüme" yol açabileceği bildirildi.

Açıklamada, bu belirtileri yaşayan kişilerin iyi havalandırılan, gölgeli ve serin yerlerde kalmaları, baş, yüz, boyun, koltuk altları, ayak bilekleri ve kasıklara soğuk kompres uygulamaları gerektiği belirtilerek, halka bol su içmeleri ve öğle saatlerinde dışarıda geçirdikleri zamanı kısıtlamaları tavsiye edildi.

Filipin Atmosferik Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi, 42 ile 51 derece arasındaki sıcaklıkları "tehlikeli" kabul ediyor.

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