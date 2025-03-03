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Dünya
AA 03.03.2025 11:25

İsrail ordusu Gazze'nin Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, gece saatlerinden beri yerleşim yerlerine ateş açtığı Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentine bir hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu Gazze'nin Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi

Bölgedeki görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin batısında bir noktayı 2 füzeyle hedef aldı.

İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında can kaybına dair bilgi verilmedi.

Görgü tanıkları ayrıca, İsrail ordusunun gece saatlerinde kuzeydeki Gazze kentinin et-Tuffah Mahallesi ve Cibaliya beldesindeki yerleşim yerlerine doğru ateş açtığını aktardı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Absan el-Kebire beldesi ve Refah kentinin birçok bölgesinde de İsrail askeri araçlarının ateş açtığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail insani yardımların girişini durdurmuştu

İsrail Başbakanı Bintamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiğini duyurmuştu.

Netanyahu, insani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın birinci aşamasının sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesini gerekçe göstermişti.

İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulunmuştu.

Hamas ise İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararına sert tepki göstererek, bunun bir savaş suçu olduğunu ve ateşkes anlaşmasına açık bir darbe niteliği taşıdığını belirtmişti.

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