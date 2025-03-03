Soykırımcı İsrail’in futboldan men edilmesi için küresel çağrı güçleniyor

Stadyumlarda yaşanan İsrail'e yönelik protestolar, uzun zamandır dünya genelinde birçok ülkede görülüyor. İskoçya'da Celtic'in "Yeşil Tugay" (Green Brigade) taraftar grubunun başlattığı "İsrail'e kırmızı kart göster" çağrısına, dünya genelinde 30'dan fazla ülkede taraftarlar destek veriyor.

İskoçya ile birlikte Türkiye'den İspanya'ya, İtalya'dan Belçika'ya, Brezilya'dan Malezya ve Şili'ye kadar birçok ülkede yapılan maçlarda tribünlerden farklı dil, ırk ve dine mensup taraftarlar, "İsrail'e Kırmızı Kart Göster" (Show Israel The Red Card) pankartı açtı.

LaLiga'da binlerce taraftar İsrail'e kırmızı kart gösterdi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (LaLiga) 24. haftasında 15 Şubat'ta oynanan Osasuna-Real Madrid maçında Osasunalı taraftarların açtığı 'İsrail'e kırmızı kart göster' pankartı, ligin 25. haftasında 22 Şubat'ta oynan Alaves-Espanyol ile 24 Şubat'taki Sevilla-Mallorca maçlarında olduğu gibi 26. haftada 1 Mart'ta oynanan Rayo Vallecano-Sevilla maçında da bir kez daha açıldı

Alaves'in sahası olan Mendizorroza Stadı'nda oynanan ve konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona eren maç öncesi Alavesli taraftarlar, yaptıkları koreografide Filistin bayrağı açarak ellerinde tuttukları kırmızı kartonlarla İsrail'e kırmızı kart göstererek tepkilerini ortaya koydu.

Sevilla ile Mallorca'nın 1-1 berabere kaldığı maçın oynandığı Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda da taraftar grubu, "İsrail'e kırmızı kart göster" yazılı pankart ve Filistin bayrağı açtı.

Benzer bir şekilde Vallecas Stadı'nda Rayo Vallecano ile Sevilla'nın 1-1 berabere kaldığı maçta da ev sahibi ekibin "Bukaneros" isimli taraftar grubu, tribünlerde ellerinde tuttukları kırmızı kartonlar ve kırmızıya boyanmış İsrail bayraklarıyla, "soykırımcı İsrail'e kırmızı kart" göstererek Filistin bayrakları açtı.

Taraftarlar, İsrail takımlarının, Filistin'e yönelik saldırılardan dolayı tüm uluslararası sportif müsabakaların dışında bırakılmasını istedi.

Serie A'da Empoli tribünlerinden, İsrail'e kırmızı kart

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında 23 Şubat'ta Atalanta'yı konuk eden Empoli'de taraftarlar, İsrail'e kırmızı kart gösterdi.

Carlo Castellani Stadı'nda konuk ekibin 5-0 üstünlüğüyle sona eren maçta Empolili taraftarlar, tribünlerde Filistin bayrağı açarak ellerinde tuttukları kırmızı kartonlarla İsrail'in soykırımına tepkilerini ortaya koydu.

Taraftarların İsrail'e yönelik tepki gösterisinde, tribünlerin bir bölümü adeta kırmızıya büründü. Taraftarlar, tribünlerde attıkları sloganlarla İsrail'in uluslararası futbol organizasyonlardan men edilmesi çağrısında bulundu.

UEFA ve FIFA'ya çağrıda bulunan taraftarlar, üzerinde "Show Israel The Red Card (İsrail'e Kırmızı Kart Göster)" ifadesinin bulunduğu pankart açtı.

Latin Amerika ve Asya'dan protestolara destek geldi

Brezilya'da Sao Paulo, Şili'de ise Colo Colo taraftarları soykırımcı İsrail'e kırmızı kart gösterdi.

Brezilya 1. Futbol Ligi'nde (Paulista A1) 24 Şubat'ta Sao Paulo taraftarları Municipal Primeiro de Maio Stadı'nda 3-1 kazandıkları Sao Bernardo maçında İsrail'in soykırımlarına kırmızı kart göstererek tribünlerde "Independente Palestina Livre (Bağımsız ve Özgür Filistin) yazılı pankart açtı.

Şili Premier Lig'de ise 25 Şubat'ta Colo Colo taraftarları Monumental David Arellano Stadı'nda 1-0 kaybettikleri O'Higgins maçında tribünde, "Tarjeta Rojf Para İsrael" (İsrail'e kırmızı kart) yazılı pankartı sergiledi.

Malezya’da İsrail protestosuna özel koreografi

Malezya Süper Ligi'nde 27 Şubat'ta Selangor ile Sabah takımlarının karşı karşıya geldiği maçta İsrail soykırımına özel koreografi yapıldı.

Petaling Jaya Stadyumu'nda oynanan ve golsüz sona eren karşılaşma öncesinde ev sahibi takım taraftarları hazırladıkları özel koreografi ile İsrail’e kırmızı kart göstererek "Soykırıma Hayır" ve "İsrail'i Kovun" yazılı pankartlar açtı.

Taraftarların "Gazze kasabı" olarak isimlendirilen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu şeytana benzeterek kırmızı kart gösterdikleri anın resmedildiği koreografide, ayrıca üzeri çizilmiş şekilde Netahyahu'ya desteği ile bilinen ABD Başkanı Donald Trump da yer aldı.

Bursasporlu taraftarlar: "İsrail'i futboldan atın"

Bursaspor taraftarları, Nesine 3. Lig'in 20. haftasında 16 Şubat'ta oynanan Anadolu Üniversitesi maçında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle tepki gösterdi.

UEFA ve FIFA'ya İsrail takımlarının futboldan men edilmesi çağrısında bulunan yeşil-beyazlı taraftarların yer aldığı tribünde, "Kick Israel out of football" (İsrail'i futboldan atın) yazılı pankart açıldı.

Yeşil-beyazlı taraftarlar, 19 Ocak'ta Bursa'da oynanan Düzce Cam Düzcespor maçı öncesinde "Özgür Filistin" şarkısı eşliğinde kırmızı, siyah, yeşil ve beyaz renkli kartonlar ile Filistin bayrağı koreografisi yapmış ve 'Kahrolsun İsrail' sloganları atmıştı.

Galatasaray'dan Celtic'e teşekkür

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 20 Şubat'ta AZ Alkmaar karşısında RAMS Park'ta yaklaşık 45 bin taraftarının desteğiyle rövanş maçına çıkarken, sarı-kırmızılı futbolsverler tarafından Filistin'e destek pankartları açıldı.

Taraftarların açtığı pankartlarda, "Filistin'e olan sarsılmaz desteklerinden dolayı Celtic taraftarlarına teşekkür ediyoruz" ifadesi kullanıldı. Diğer pankartlarda ise "Filistin özgür değilse dünya esirdir" ve "Filistin'deki soykırımı durdurun" çağrıları yer aldı.

Celtic'in "Yeşil Tugay" taraftar grubunun sosyal medya hesabı, Galatasaray tribünlerindeki bu pankartların yer aldığı fotoğrafları, "Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçında ultrAslan taraftar grubundan güçlü bir tablo" notuyla paylaştı.

Bodo/Glimt, Maccabi Tel Aviv maçının gelirini Gazze'ye bağışladı

Norveç futbol takımı Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e karşı 3-1 kazandıkları maçta elde edilen gelirin Gazze'ye bağışlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bodo/Glimt'in UEFA Avrupa Ligi'nde 23 Ocak'ta İsrail ekibi ile Norveç'teki Bodo kasabasında bulunan 8 bin 270 seyirci kapasitesine sahip Aspmyra Stadı'nda oynanan maçtan elde edilen 735 bin Norveç kronunun (2,3 milyon lira), Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarında kullanılmak üzere Kızılhaç'a bağışlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Daha önce de söyledik, tekrar söylüyoruz; Glimt dünyanın diğer bölgelerinde yaşanan acılarda ve uluslararası hukuk ihlallerinde sessiz kalamaz ve kalmayacaktır. Aynı zamanda, bu maç öncesinde spor ve siyaset arasında net bir ayrım yapmak neredeyse imkansızken biz bir futbol kulübüyüz, siyasi bir aktör değiliz." denildi.

İfade özgürlüğünün vurgulandığı açıklamada, "Action Now aracılığıyla Bodo Glimt'e futbol sahasının çok ötesinde gurur yaratan eylemlere katkıda bulunmaya kararlıyız. Şimdi sözlerimizin arkasında eylem olduğunu göstermek istiyoruz. Maccabi Tel Aviv'e karşı oynadığımız iç saha maçından elde ettiğimiz tüm bilet gelirini Kızılhaç'a bağışlıyoruz ve Gazze Şeridi'ndeki yardım çalışmalarında kullanacağız. Toplamı 735 bin Norveç kronudur (2,3 milyon lira) ve hepimizin bağışıdır." ifadeleri kullanıldı.

Celtic taraftarlarının çağrısı etkili oldu

Dünya genelinde 30'dan fazla ülkede Filistin'e destek için protesto gösterileri düzenlemesi için çalışma yaptığını duyuran Celtic'in "Yeşil Tugay" (Green Brigade) taraftar grubu, İskoçya ile birlikte İspanya'dan Şili'ye, Türkiye'den İtalya'ya, Endonezya'dan Belçika'ya birçok ülkede yapılan maçlarda tribünlerden farklı dil, ırk ve dine mensup taraftarı bir araya getirerek, "İsrail'e Kırmızı Kart Göster" (Show Israel The Red Card) pankartları açılmasını sağladı.

FIFA ve UEFA'dan çifte standart

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 388'e, yaralıların sayısının ise 111 bin 803'e yükselirken İsrail, ateşkese kadar geçen 15 ayda spor organizasyonlarında boy göstermeyi sürdürdü.

Sporda uluslararası çatı kuruluşları, 1 yılı aşkın süredir devam eden soykırıma rağmen İsrail takımlarına ve sporcularına yaptırım uygulamak bir yana kınama mesajı dahi yayımlamadı. İsrailli sporcular, Filistin topraklarında sporcular öldürülürken, uluslararası turnuvalarda mücadeleye devam etti.

İsrail'in işlediği insanlık suçunu görmezden gelen sporun çatı kuruluşların, 2022 yılında Ukrayna'yı işgal eden Rusya için aldığı kararlar ise dikkati çekmişti.

UEFA, Rusya'nın Ukrayna işgalinin daha ikinci gününde, "Uluslararası toplumda, Avrupa'nın güvenliği konusunda endişeler bulunmaktadır. Ukrayna'da devam eden Rus askeri saldırısını şiddetle kınıyoruz. UEFA, olimpik ruha uygun, barış ve insan haklarına saygı gibi Avrupa'nın ortak değerleri çerçevesinde futbolu geliştirmek için çalışmaktadır." ifadelerinin yer aldığı mesaj yayımlamıştı. Aynı gün toplanan FIFA, Rusya'da uluslararası futbol maçlarının oynanmayacağını, karşılaşmalarda Rusya bayrağı ve marşının kullanılmayacağını açıklamıştı. Çatışmaların başladığı dördüncü günde ise FIFA ve UEFA, Rus kulüpleri ile milli takımlarının organizasyonlarına katılımını askıya almıştı.

Rus takımları, o günden bu yana uluslararası alanda müsabakalara katılamıyor.

UEFA ve FIFA, Rusya'ya karşı bu tutumuna karşın, İsrail konusunda deyim yerindeyse "üç maymun"u oynadı. Öyle ki FIFA, mayıs ayında kendilerine başvuran ve İsrail'in turnuvalardan men edilmesini isteyen Filistin Futbol Federasyonuna olumlu ya da olumsuz bir cevap dahi veremedi.