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Dünya
AA 03.03.2025 12:27

Avustralya'da bir uçak kokpitte duman saptanması ardından acil iniş yaptı

Avustralya merkezli Qantas hava yolu şirketine ait bir uçak, kokpitte duman saptanması nedeniyle Sydney havalimanına acil iniş yaptı.

Avustralya'da bir uçak kokpitte duman saptanması ardından acil iniş yaptı

ABC News'un haberine göre, QF643 sefer sayılı uçak, Sydney-Perth seferini yapmak üzere Sydney havalimanından kalkışından kısa bir süre sonra kokpitte duman saptanması sebebiyle geri iniş yapmak zorunda kaldı.

Qantas şirketi sözcülerinden biri konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yaşanan aksaklıktan dolayı şirketin özürlerini iletti.

Pilotların bu gibi durumların üstesinden gelmek için eğitildiğini belirten sözcü, uygun prosedürler uygulandıktan sonra uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığını aktardı.

Şirket ayrıca konuya ilişkin inceleme yürütüleceğini açıkladı.​​​​​​​

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