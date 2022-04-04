Yunan gazeteci Dionisis Antonellos, Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliklerinin değiştiğini iddia etti.

Yunanistan'ın kısa süre içinde savunma sistemine katmayı umduğu F-35'leri yakın zamanda alamayacağını yazdı.

Antonellos, konuya ilişkin yazısında, değişen jeopolitik dengelere dikkati çekti. Almanya’nın 35 adet F-35 almak istediğini hatırlattı.

Amerikalıların 'yüzyılın anlaşmasını' da Finlandiya ile imzaladığını vurguladı.

Antonellos, Berlin’in girişiminin ardından Helsinki yönetiminin de 64 adet F-35 almak için imza atması Amerika Birleşik Devletleri’nin önceliklerini değiştirdiğine işaret etti.

"Berlin ve Helsinki’nin siparişi Atina’yı F-35 alımında geri plana itti"

Yunan gazeteci, Atina'nın talebinin, toplu sipariş veren iki ülkenin gerisinde kaldığı görüşünde.



Bu nedenle, F-35'lerin üretiminde, öncelikle Almanya ve Finlandiya'nın taleplerinin dikkate alınacak, ardından Yunanistan'ın ihtiyaçlarının karşılanmasına odaklanılacak.

Dionisis Antonellos'a göre, Yunanistan, şu an için sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı Viper tipi helikopterler ve Fransa'dan aldığı Rafale savaş uçakları ile yetinecek.