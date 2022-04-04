Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3 Nisan'da saat 23.00'de Azerbaycan ordusunun Tovuz ilinin Ağdam köyü istikametindeki mevzilerinin, Ermenistan ordusunca ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun önlem amacıyla karşılık verdiği, personel ve teçhizat açısından herhangi bir kaybın bulunmadığı kaydedildi.