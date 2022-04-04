Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 13:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Tovuz ili istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3 Nisan'da saat 23.00'de Azerbaycan ordusunun Tovuz ilinin Ağdam köyü istikametindeki mevzilerinin, Ermenistan ordusunca ateş altına alındığı bildirildi.
Açıklamada, Azerbaycan ordusunun önlem amacıyla karşılık verdiği, personel ve teçhizat açısından herhangi bir kaybın bulunmadığı kaydedildi.
Etiketler: Ermenistan Azerbaycan
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