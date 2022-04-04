Inquirer gazetesinin haberinde, Patriot füze sisteminin, Filipinler'in kuzeyinde Tayvan'ın güneyine bakan Cagayan eyaletindeki Aparri'ye konuşlandırıldığı belirtildi.

Haberde ABD'nin ilk kez denizaşırı bir ülkeye karadan havaya füze savunma sistemini konuşlandırdığına işaret edildi.

ABD ve Filipinler'in, 28 Mart'ta Luzon Adası'nda başlattığı "Balikatan" (Omuz Omuza) tatbikatının 8 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor.

Son yılların en büyük askeri tatbikatlarından olan Balikatan'a ABD'den 5 bin 100, Filipinler'den 3 bin 800 askeri personel katılıyor.

Amerikalı askeri yetkili Jay Bargeron, yaptığı açıklamada, "Filipinler ile ittifakımız Hint-Pasifik bölgesinde önemli güç ve istikrar kaynağı olmaya devam ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Filipinli askeri sözcü Albay Ramon Zagala da tatbikatın karşılıklı savunma için yapıldığını asla saldırı amacıyla düzenlenmediğini belirtmişti.

Balikatan tatbikatı, Filipinler ile ABD arasında imzalanan Karşılıklı Savunma Anlaşması çerçevesinde ilk kez 1951'de düzenlenmişti.