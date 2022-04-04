Riyad yönetimi tarafından gönderilen 60 bin ton dizel yakıt yüklü gemi, geçici başkent Aden'in Zeyt Limanı'na ulaştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya göre, Yemen'deki elektrik santrallerini çalıştırmak için gönderilen akaryakıt, hükümet güçlerinin kontrol ettiği kentlerde kullanılacak.

Yıllardır iç savaşın sürdüğü Yemen'de büyük oranda akaryakıt ve elektrik krizi yaşanırken, bu durum çeşitli bölgelerde sık sık protestolara neden oluyor.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Yemen'de ateşkesin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'da başlayacağını aktaran Grundberg, tarafların, akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemenli taraflar arasında 2015'ten bu yana pek çok defa ateşkese varılmış ancak bunlar başarılı olmamıştı.