Ekvador'un Cuenca şehrindeki El Turin hapishanesinde gece saatlerinde patlama ve silah sesleri yükseldi. Maksimum güvenlikli bölümde çeteler çatıştı.

20 mahkumun hayatını kaybettiği çatışmada 5'i ağır, 10 mahkum da yaralandı

Saatlerce süren çatışmalar sırasında,, bir grup mahkum da çatıya çıkarak yardım istedi. Yüzlerce asker ve polis olaylara müdahale etti.

Mahkumların aileleri de hapishane dışında toplanarak, yakınlarıyla ilgili bilgi almaya çalıştı.

"Çatışmalar durdu ama içeride hala silahlı mahkumlar var"



Ekvador İçişleri Bakanı Patricio Carrillo konuya dair açıklama yaptı.

"İçeride kontrolü ele almak isteyen bir çeteye karşı hücreler isyan etti. 800 polis ve 200 askerle hapishanedeki olaylar kontrol altına alındı. Çatışmalar durdu ama içeride hala silahlı mahkumlar var."

Ekvador'da, 30 bin kapasiteli 65 hapishanede yaklaşık 39 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Geçen yılki çete çatışmalarında 316 kişi ölmüştü.

