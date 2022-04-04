Malay Mail’in haberine göre, Rajapaksa’nın ofisinden yapılan açıklamada, parlamentodaki tüm siyasi partilerin bakanlık görevlerini kabul etmeye ve ulusal krize çözüm arama çalışmalarına katılmaları istendi.

Açıklamada, “Bunu ulusal bir gereksinim olarak kabul ederek, bütün vatandaşlar ve gelecek nesiller uğruna birlikte çalışmanın vakti geldi.” ifadeleri kullanıldı.

Rajapaksa, ülkedeki kriz ile mücadele için birlik hükümeti kurulması çağrısı yaptı.

Öte yandan, dün Başbakan Mahinda Rajapaksa dışında tüm bakanların istifasını sunmasının ardından, Sri Lanka Merkez Bankası Başkanı Ajith Nivard Cabraal da Twitter'dan istifasını sunduğunu duyurdu.

Borsada işlemler askıya alındı

Ekonomik kriz nedeniyle hükümet karşıtı protestolara sahne olan Sri Lanka'da, Colombo borsası, bu sabah alım satım işlemlerini 2 kez askıya aldı.

Dün, istifa eden 26 bakan arasında yer alan Başbakan Rajapaksa'nın oğlu Gençlik ve Spor Bakanı Namal Rajapaksa, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bu gelişmenin halk ve hükümet için istikrar sağlanmasına yardımcı olmasını umduğunu ifade etmişti.

Sri Lanka’da hükümet karşıtı gösteriler

Ülkedeki ekonomik krizi protesto eden göstericiler, elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı.

"Diktatör Gota" sloganları atarak Rajapaksa'yı istifaya davet eden göstericilere polis, biber gazıyla müdahale etmişti.

Göstericiler ve polis arasında çıkan arbedede, 24 polis memuru, çok sayıda sivil yaralanmış, 54 kişi gözaltına alınmıştı.

Hükümet karşıtı protestoların önüne geçmek için önce başkent Kolombo'da daha sonra Batı eyaletinde sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Gösterileri, "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal ilan etmişti.

Ülkede olası gösterilerin önüne geçmek için sosyal medya platformları engellenmişti.

Güney Asya'da yer alan 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en kötü ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.