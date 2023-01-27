Yunanistan, geçen yıl nisan ayında, içlerinde eski Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanının da bulunduğu çok sayıda önemli ismin telefonlarının dinlendiği iddiasıyla çalkalandı.

Ana muhalefet partisi Syriza'nın lideri Aleksis Çipras, skandaldan hükümeti sorumlu tutarak, güven oylaması istedi. "Bu hükümet bir saniye bile görevde kalamaz" dedi.

Parlamento BUGÜN o oylama için toplandı.

Hükümet, Çipras ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in hitaplarının ardından yapılan oylamada güvenoyu aldı.